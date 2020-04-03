Сеть позабавило необычное раритетное фото людей и собаки в противогазах в центре Киева в 1930-х годах.

Снимок в период распространения коронавируса COVID-19, в 2020 году, стал еще более актуальным, ведь граждане начали одевать маски, а некоторые – даже те же противогазы. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook со ссылкой на издательством "Варто".

"Киев, улица Воровского (сейчас улица Крещатик), 1930-е", – говорится в посте.

Люди и собака в противогазах в центре Киева в 1930-х годах Клуб коренного киевлянина

Пользователей сети такое фото позабавило, они начали активно его комментировать.

"Собаку зачем в противогаз?", "Собачка – нечто! Даже через противогаз улавливается ее выражение морды", "У них тоже пандемия?", "В 30-е противогазы могли и для животных выпускать, а сейчас марлевых масок для людей не хватает... Как же так?" – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало архивное фото времен СССР, на котором изображены дети с велосипедами, мячом и собакой в одном из дворов Киева.

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