В сети сравнили архивное фото улицы Крещатик в Киеве в 1970-х годах с современным снимком.

Соответствующие кадры появились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Автором современного фото является житель Киева Валентин Поддубцев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"1970-е года и наши дни. Что-то изменилось?" – говорится в посте.

Крещатик в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина

Крещатик в современности Клуб коренного киевлянина/Валентин Поддубцев

Снимки начали активно комментировать пользователи сети, отмечая, что изменилось количество деревьев на Крещатике, а еще – люди.

"В городе стало больше жителей и авто, пришлось расширить дороги и тротуары. Живите за городом, киевляне, тогда можно будет вернуть аллеи с каштанами!", "Изменилось очень много! И, прежде всего, люди – жители столицы! Другие времена, другие восприятия комфорта и красоты... Кому-то нравится, а кому-то воспоминания больше нравятся. А Крещатик всегда был центром столицы!", "Боже, сколько было каштанов... А сейчас какое-то камни... Хотя я все равно люблю Киев", "Жаль роскошных каштанов. Без них Крещатик потерял свой шарм", "Было зелено и душевно, стало очень "по-современному", – написали они.

Однако некоторые пользователи отметили, что эти фото не совсем уместно сравнивать, ведь они были сделаны в разное время года. Старый снимок, скорее всего, летом, а современный – в более холодное время, когда деревья сбросили листья.

"Время года разное, поэтому сравнивать тяжело", "Фото не для сравнивания – ракурсы и время года не одинаковы", – добавили они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли атмосферные раритетные фото Киева. Пользователи начали в восторге комментировать их.