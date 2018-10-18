Семья экс-чиновника обзавелась элитной недвижимостью под Киевом: скандальные детали

Мать уволенного из-за коррупционного скандала директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Павла Барбула приобрела элитную недвижимость под Киевом.

По информации расследователей проекта Bihus.info, большой дом в с. Козин (Конча-Заспа) был приобретен на имя матери Барбула сразу же после его увольнения. При этом журналисты зафиксировали, что там на самом деле проживает сам фигурант коррупционного расследования.

Летом 2018-го правоохранительные органы заинтересовались директором "Спецтехноэкспорта" (СТЕ) из-за возможной растраты служебными лицами предприятия бюджетных денег. Речь идет о выведении средств через фиктивные фирмы.

"Обыски проводились и в СТЕ, и у Барбула дома. СТЕ тогда заявили, что только выполняли комиссионный договор — обслуживали экспорт частной компании. Каким образом госпредприятие ("Спецтехноэкспорт" входит в концерн "Укроборонпрома". — Ред.) обслуживало фиктивную компанию, они не уточнили", — пояснили расследователи.

На фоне громкого расследования Барбула, возглавляющего компанию с 2015 года, решили уволить. Накануне отставки он подал декларацию о доходах, а уже через месяц его мать, Карина Атанасян, обзавелась домом в 435 квадратных метров с фонтаном на территории.

Дом Карины Атанасян

"Но утром из кооператива выезжает "Мерседес" самого экс-главы СТЕ. Кроме этого, с разницей в пару минут оттуда же выехал и "Рейндж Ровер", записанный на Елену Барбул, экс-жену. Будучи чиновником, Барбул подавал декларации, где среди членов семьи указывал только сына", — уточнили журналисты.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре НАПК вынесло предписание министру культуры "за кумовство". В частности, директор подчиненного ведомству ансамбля принял на работу большое количество своих родственников.