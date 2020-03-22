В сети опубликовали тайны метро в Киеве. Оказалось, что раз в квартал там проводят "аварийные игры", поручни никогда не дадут уснуть людям, а станции “Театральной” могло вообще не быть.

Такую информацию разместила пресс-служба Киевского метрополитена на платформе Telegra.ph. Публикуем вторую порцию секретов. Первую можно прочитать здесь.

Станции “Театральной” могло не быть

Когда в Киеве начали строить "зеленую" ветку метро, долгое время не могли решить, где сделать пересадку на "красную". Территориально подходила станция "Университет". Но пересадку построить там было сложно. Поэтому решили: "если станции для пересадки подходящей нет, то давайте построим".

С этого и началось проектирование и строительство "Театральной", которая сначала называлась "Ленинской".

Станции “Театральной” в Киеве могло не быть Пресс-служба Киевского метрополитена

Поручень никогда не даст уснуть

Эскалатор в метро Киева едет медленнее, чем поручень. Дело в том, что это специальное требование безопасности. Оно предназначено только для того, чтобы пассажир не уснул.

Поручень метро в Киеве никогда не даст уснуть Пресс-служба Киевского метрополитена

Станция "Днепр" – очень уникальная

Уникальность станции "Днепр" в том, что она единственная в столичной подземке на эстакаде с береговыми платформами. А еще она самая высокая над уровнем земли и имеет самую длинную, 125-метровую, платформу.

Станция "Днепр" в Киеве – очень уникальная Пресс-служба Киевского метрополитена

Метро – самый безопасный транспорт и бомбоубежище

Метро – самый безопасный вид транспорта, ведь вся система работы поездов компьютеризирована. Это дает возможность даже в критических ситуациях избежать столкновения поездов – за 200 метров до предыдущего состава всегда срабатывает автоматическое торможение.

Также метрополитен может стать бомбоубежищем: там есть специальные площадки для размещения людей в тоннелях, вентиляция, аварийная система жизнеобеспечения. По расчетам экспертов, метро способно выдержать даже ядерный взрыв.

Метро – самый безопасный транспорт и бомбоубежище Пресс-служба Киевского метрополитена

"Аварийные игры"

В метро раз в квартал проводят "аварийные игры". Тогда пустые вагоны гудят, мигает свет, двери постоянно открываются-закрываются, пропадает напряжение или начинается пожар. Задача сотрудников метрополитена – как можно быстрее устранить проблему. Желательно, за две-три минуты.

"Аварийные игры" в метро Киева Пресс-служба Киевского метрополитена

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие архивные проекты вестибюлей станций метро "Днепр" и "Арсенальная" в Киеве.

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