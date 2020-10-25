"Сегодня мы голосуем за киевлян и будущее нашего города", – Попов

Кандидат в мэры Киева от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Александр Попов проголосовал на своем избирательном участке.

Политик призвал киевлян обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать.

"Сегодня мы голосуем за киевлян, за свой город и за тех людей, которые дадут нам возможность нормально жить здесь. Это шанс избрать опытных и профессиональных управленцев, которые смогут обеспечить новое качество жизни для киевлян", - заявил Александр Попов.

Он отметил, что в столице городской голова имеет особые полномочия.

"В отличие от всех остальных городских голов, в столице он еще является главой Киевской государственной администрации. Т.е. он не только реализует политику местного самоуправления, но и активно участвует в формировании национальной политики государства, в том числе и в таких направлениях как здравоохранение, образование, формирование тарифов, социальное обеспечение пенсионеров и так далее", - подчеркнул оппозиционер.

Политик назвал политическим мероприятием тот опрос, который проводится по инициативе президента возле избирательных участков.

"Эти пять вопросов — не более чем политический ход, который никак не отражает то, что реально тревожит людей. Я не вижу смысла в таком опросе", - подчеркнул Александр Попов.