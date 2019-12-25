"Самый красивый город!" Кличко показал завораживающее видео праздничного Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в социальной сети Facebook опубликовал видео, в котором показал отдельные Новогодне-Рождественские локации столицы.

"Друзья, я убежден, Киев - самый красивый город в мире. А на новогодне-рождественские праздники он становится магическим и сказочным. И хотя снежок пока не выпал, сказка захватывает столицу. Новогодние локации ждут киевлян и гостей города на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов", - отметил Кличко в заметке к видео.

Мэр Киева отметил, что у Арки дружбы народов в этом году тоже сияет новогодняя елка. А от вида на Днепр и Владимирскую горку у киевлян и гостей столицы непременно перехватит дыхание.

"Праздничная атмосфера царит и на Контрактовой площади. Там вас ждут новогодние развлечения: каток, ледяные горки, колесо обозрения, фудкорт. Особое настроение здесь создают этномотивы - опошнянские произведения с Полтавщины - кувшины, птички, кузнечики. Их можно увидеть и на елке, и в виде отдельных инсталляций. Гостиный двор также впитался по-праздничному и сияет иллюминацией", - добавил он.

Также на детей и их родителей на Контрактовой площади ждет резиденция Святого Николая. В резиденции гостей принимает настоящий Николай, с которым можно и пообщаться, и сделать фото на память, и даже получить подарок! Причем проведет гостей к Святому Николаю его помощник - ангел.

"По секрету расскажу, что Николай действительно творит чудеса для ваших детей или любимых! Все, что вам нужно сделать - предварительно, тихонько, оставить подарок ангелу, который передаст его Николаю ... И вера в чудеса будет жить в сердце вашего ребенка или близкого человека! Творите сказку! Цените теплые моменты, прожитые со своими родными!" - подчеркнул Виталий Кличко.

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