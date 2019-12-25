Главная Новости
25 декабря • обновлено в 15:12
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

"Самый красивый город!" Кличко показал завораживающее видео праздничного Киева

2.4т
Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко в социальной сети Facebook опубликовал видео, в котором показал отдельные Новогодне-Рождественские локации столицы.

"Друзья, я убежден, Киев - самый красивый город в мире. А на новогодне-рождественские праздники он становится магическим и сказочным. И хотя снежок пока не выпал, сказка захватывает столицу. Новогодние локации ждут киевлян и гостей города на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов", - отметил Кличко в заметке к видео.

Мэр Киева отметил, что у Арки дружбы народов в этом году тоже сияет новогодняя елка. А от вида на Днепр и Владимирскую горку у киевлян и гостей столицы непременно перехватит дыхание.

"Праздничная атмосфера царит и на Контрактовой площади. Там вас ждут новогодние развлечения: каток, ледяные горки, колесо обозрения, фудкорт. Особое настроение здесь создают этномотивы - опошнянские произведения с Полтавщины - кувшины, птички, кузнечики. Их можно увидеть и на елке, и в виде отдельных инсталляций. Гостиный двор также впитался по-праздничному и сияет иллюминацией", - добавил он.

"Самый красивый город!" Кличко показал завораживающее видео праздничного Киева
"Самый красивый город!" Кличко показал завораживающее видео праздничного Киева
"Самый красивый город!" Кличко показал завораживающее видео праздничного Киева
"Самый красивый город!" Кличко показал завораживающее видео праздничного Киева
"Самый красивый город!" Кличко показал завораживающее видео праздничного Киева

Также на детей и их родителей на Контрактовой площади ждет резиденция Святого Николая. В резиденции гостей принимает настоящий Николай, с которым можно и пообщаться, и сделать фото на память, и даже получить подарок! Причем проведет гостей к Святому Николаю его помощник - ангел.

"По секрету расскажу, что Николай действительно творит чудеса для ваших детей или любимых! Все, что вам нужно сделать - предварительно, тихонько, оставить подарок ангелу, который передаст его Николаю ... И вера в чудеса будет жить в сердце вашего ребенка или близкого человека! Творите сказку! Цените теплые моменты, прожитые со своими родными!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
0
2
Смешно
12
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Киев действительно красивый город. Для меня - один из самых красивых на Земле. Но он был бы ещё красивее, если бы Кличкo поддерживал в порядке инфраструктуру, занимался уходом и ремонтом коммуникаций, дорог, транспорта и т.п. А ещё - запретил все эти сeлюцкие МАФы и мини-базарчики в центре города и не раздавал направо и налево разрешения на строительство ужaсно доходных и, к сожалению, порой не менее yродливых ТЦ и "свечек"-небоскрёбов, совершенно не вписывающихся в облик древнего города. И Мocква, и Киев поменялись со времён распада CCCP, только первая в лучшую сторону, а последний не совсем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-seti-pokazali-goryi-musora-posredi-kieva-zhutkie-foto.htm -- только что было -- В сети показали горы мусора посреди Киева: жуткие фото : Киев - красивейший свинарник в мире!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А что с другими городами ? Стыдно показывать ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Dehtyaryov Ilya, да ладно, есть в Украине что показать. Львов, Черновцы - много чего. Всё ещё есть. Но если в ближайшее время не вложить достойные деньги в реконструкцию, транспорт и инфраструктуру, то всё придёт в упадок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги