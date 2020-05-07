Самолеты в "Борисполе" ждут окончания пандемии: аэропорт показал трогательное видео

В международном аэропорту "Борисполь", что в Киевской области, показали трогательное видео самолетов, ожидающих, чтобы взять на борт пассажиров и отправиться в рейсы по окончании пандемии коронавируса COVID-19.

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Съемку с высоты птичьего сделали с помощью беспилотников. Ролик опубликовала пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео видно десятки самолетов, в частности, компаний МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp, которые у терминалов ожидают завершения пандемии. Ролик подписали только одним словом: "Ждем".

Самолеты в аэропорту "Борисполь" ждут окончания пандемии Скриншот

Как отметил "24 канал", в зоне аэропорта полеты дронов запрещены, ведь опасные для самолетов, пассажиров и экипажей. Более того – в программное обеспечение беспилотников занесены координаты аэропортов, поэтому автоматика не позволяет устройствам залетать туда.

Но в "Борисполе" делали все, чтобы пройти процедуру внутренних согласований, получения разрешений от Госавиаслужбы и "Украэроруха", координации с производителем беспилотников, чтобы тот временно отменил блокировки. Таким образом с определенными ограничениями и было проведено съемку.

Как узнал OBOZREVATEL, украинцы смогут летать в другие страны не ранее сентябрь. Если коронавирус отступит – первые полноценные полеты стоит ожидать точечно, в отдельные страны – Египет, Турцию и другие. Но в конце 2020 года границы, скорее всего, снова закроют.