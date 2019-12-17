Самая мистическая новогодняя ярмарка: ритуалы на удачу и глинтвейн на любовь

В столичном парке Шевченко начала работу ярмарка "Йоль: новогодний город магии".

Организаторы подготовили для киевлян и гостей столицы первый концептуальный зимний праздник, посвященный новогодним ритуалам и мистическим традициям.

"Йоль - это давняя традиция праздников цикла зимнего солнцестояния. Это период, когда граница между мирами исчезает и в нашу жизнь приходит чудо. Мы приглашаем наших гостей в альтернативное измерение праздника, вкусной магии и хорошего настроения", - рассказывает организатор ярмарки Никита Григорьев.

До конца января посетители ярмарки смогут погадать и провести магические ритуалы на удачу, богатство и любовь. А каждый гость будет иметь возможность загадать желание у Дерева жизни. Кроме того, новогодняя ярмарка Йоль в парке Шевченко претендует стать самой вкусной в городе, ведь здешний футкорт будет сформирован из признанных столичных ресторанов. Организаторы говорят, что каждый желающий сможет не только попробовать чего-то очень вкусненького, но и согреться горячими напитками с тайными ингредиентами на удачу или любовь.

А 21-го декабря здесь планируют установить рекорд Украины на самую сладкую елку. Ее соберут из тысячи эклеров, а всех посетителей партнер мероприятия БКК в этот день будет угощать этим десертом бесплатно. Увидеть и сфотографироваться со сладким рекордом можно будет в офисе святого Николая. Не забыли организаторы и о малышах: для школьников здесь приготовили интересную программу: квесты, мастер-классы и фотосессии с волшебником. Также в парке Шевченко будет работать бесплатный каток, будут проводиться диджейские шабаши и будет немало других зимних развлечений.

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