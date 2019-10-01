С шаурмой и на балконе: опубликованы "альтернативные" фото встречи Зеленского с Крузом в Киеве

Новость о визите голливудского актера Тома Круза в Киев стала поводом для креативных фотожаб, авторы которых изобразили хорошо известную для киевлян реальность.

Так, на фото, опубликованных Дмитрием Коваленко в Facebook, звезда кино и президент Владимир Зеленский беседуют на фоне ларьков с шаурмой, по шею стоят в воде во время очередного "потопа" после дождя и позируют на завешенном бельем балконе советской многоэтажки.

Фотожабы встречи Зеленского и Круза Facebook Дмитрий Коваленко

Фотожабы встречи Зеленского и Круза Facebook Дмитрий Коваленко

Фотожабы встречи Зеленского и Круза Facebook Дмитрий Коваленко

"Почему не возле заправки?" – прокомментировал один из пользователей сети, намекая на снимок украинского президента с шаурмой на АЗС.

Фотожабы встречи Зеленского и Круза Facebook Сергей Наумович

Как писал OBOZREVATEL, 30 сентября голливудского актера Тома Круза заметили в метро Киева.

Позже на фото с Крузом в метро журналисты заметили помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Вскоре после этого в Офисе президента раскрыли официальную причину визита актера.

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