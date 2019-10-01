Главная Новости
1 октября • обновлено в 18:10
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

С шаурмой и на балконе: опубликованы "альтернативные" фото встречи Зеленского с Крузом в Киеве

3.9т Читать материал на украинском

Новость о визите голливудского актера Тома Круза в Киев стала поводом для креативных фотожаб, авторы которых изобразили хорошо известную для киевлян реальность.

Так, на фото, опубликованных Дмитрием Коваленко в Facebook, звезда кино и президент Владимир Зеленский беседуют на фоне ларьков с шаурмой, по шею стоят в воде во время очередного "потопа" после дождя и позируют на завешенном бельем балконе советской многоэтажки.

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Facebook Дмитрий Коваленко

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Facebook Дмитрий Коваленко

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Facebook Дмитрий Коваленко

"Почему не возле заправки?" – прокомментировал один из пользователей сети, намекая на снимок украинского президента с шаурмой на АЗС.

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Фотожабы встречи Зеленского и Круза

Facebook Сергей Наумович

Как писал OBOZREVATEL, 30 сентября голливудского актера Тома Круза заметили в метро Киева.

Позже на фото с Крузом в метро журналисты заметили помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Вскоре после этого в Офисе президента раскрыли официальную причину визита актера.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Владимир Зеленский Том Круз
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
11
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Президент Украины - Зеленский... Это оксюморон, со всеми вытекающими фекалиями...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
зелеботы и порохоботы объединяйтесь! вместе вы ... смешнее))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel