С главной елки Украины в Киеве сняли "колдовскую" шляпу. Фото

В Киеве с главной елки Украины, что на Софийской площади, таки сняли сказочную шляпу, которую украинцы прозвали "колдовской".

Фотодоказательство опубликовал украинский религиовед, философ и журналист Александр Саган на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Коммунальщики демонтировали украшение в воскресенье, 13 декабря. Вскоре 31-метровую новогоднюю красавицу должна украсить восьмиугольная звезда.

Демонтаж шляпы на елке в Киеве Facebook Владимира Сагана

"Сняли..." – коротко прокомментировал событие религиовед.

В комментариях под его постом пользователи сети назвали это победой.

Демонтаж "колдовской" шляпы Facebook Владимира Сагана

Напомним: президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который является организатором празднования Нового года в Киеве, заверил, что сказочную шляпу на главной новогодней елке страны заменят восьмиугольной звездой.

Как сообщал OBOZREVATEL, заменить колдовской шляпу традиционной рождественской звездой попросили представители протестантских церквей Украины, обратившиеся с соответствующей просьбой к мэру столицы.