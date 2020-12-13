С главной елки Украины в Киеве сняли "колдовскую" шляпу. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
18,9 т.
С главной елки Украины в Киеве сняли 'колдовскую' шляпу. Фото

В Киеве с главной елки Украины, что на Софийской площади, таки сняли сказочную шляпу, которую украинцы прозвали "колдовской".

Фотодоказательство опубликовал украинский религиовед, философ и журналист Александр Саган на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Коммунальщики демонтировали украшение в воскресенье, 13 декабря. Вскоре 31-метровую новогоднюю красавицу должна украсить восьмиугольная звезда.

Демонтаж шляпы на елке в Киеве

"Сняли..." – коротко прокомментировал событие религиовед.

В комментариях под его постом пользователи сети назвали это победой.

Демонтаж "колдовской" шляпы

Напомним: президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который является организатором празднования Нового года в Киеве, заверил, что сказочную шляпу на главной новогодней елке страны заменят восьмиугольной звездой.

Как сообщал OBOZREVATEL, заменить колдовской шляпу традиционной рождественской звездой попросили представители протестантских церквей Украины, обратившиеся с соответствующей просьбой к мэру столицы.

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