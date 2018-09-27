С файерами и требованиями отставки: под дом Авакова пришли активисты

Вечером, 27 сентября, участники акции "Молчание убивает" под Администрацией президента отправились под дом министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Неизвестные патриоты заехали к Авакову", – написал на своей странице в Facebook лидер общественной организации "Автомайдан" Алексей Гриценко, опубликовав соответствующие снимки.

По данным "24 канала", под домом министра собрались представители радикальных организаций "Национальный корпус", "Национальные дружины" и "С-14". За ними также поехала полиция.

Акция под домом Авакова Алексей Гриценко / Facebook

Судя по снимкам, участники акции зажгли фаера и призвали Авакова уйти в отставку. Они разрисовали асфальт и заборы.

Акция под домом Авакова Алексей Гриценко / Facebook

Акция под домом Авакова Алексей Гриценко / Facebook

Акция под домом Авакова Алексей Гриценко / Facebook

Акция под домом Авакова Алексей Гриценко / Facebook

Акция под домом Авакова Алексей Гриценко / Facebook

Акция под домом Авакова Алексей Гриценко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне собрались под зданием Администрации президента из-за участившихся нападений на активистов в Украине. Они требовали уделить этому вопросу больше внимания.