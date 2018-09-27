С файерами и требованиями отставки: под дом Авакова пришли активисты

Вечером, 27 сентября, участники акции "Молчание убивает" под Администрацией президента отправились под дом министра внутренних дел Арсена Авакова.
"Неизвестные патриоты заехали к Авакову", – написал на своей странице в Facebook лидер общественной организации "Автомайдан" Алексей Гриценко, опубликовав соответствующие снимки.
По данным "24 канала", под домом министра собрались представители радикальных организаций "Национальный корпус", "Национальные дружины" и "С-14". За ними также поехала полиция.
Акция под домом Авакова
Алексей Гриценко / Facebook
Судя по снимкам, участники акции зажгли фаера и призвали Авакова уйти в отставку. Они разрисовали асфальт и заборы.
Акция под домом Авакова
Алексей Гриценко / Facebook
Акция под домом Авакова
Алексей Гриценко / Facebook
Акция под домом Авакова
Алексей Гриценко / Facebook
Акция под домом Авакова
Алексей Гриценко / Facebook
Акция под домом Авакова
Алексей Гриценко / Facebook
Акция под домом Авакова
Алексей Гриценко / Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне собрались под зданием Администрации президента из-за участившихся нападений на активистов в Украине. Они требовали уделить этому вопросу больше внимания.
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