Гиви, Моторола и Донбасс: в центре Киева вспыхнул скандал из-за "русского мира"

В центре Киева переселенец, работающий продавцом еды, включал в своем ларьке музыку, прославляющую "русский мир" и сепаратистов Гиви и Моторолу. Националисты организации "С14" заставили мужчину принести извинения за свои действия на камеру.

Это уже не первый визит праворадикалов к продавцу. Об этом сообщил активист националистической организации "С14" Сергей Мазур на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Во время беседы с националистами продавец на камеру обещает, что подобное больше не повторится, говорит, что у него нет антиукраинских позиций, Крым ― это Украина, а российская агрессия на Донбассе ― нетерпимая норма.

"Это второй поход активистов "С14". В первый раз "героя" с Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про Гиви и Мотороллу", ― отметил в подписи к видео праворадикал.

В комментариях к посту другие пользователи написали, что "воспитали его еще в первый день".

"Мы его еще в тот день, когда он слушал музыку, воспитали", ― написал Сергей Филимоненко.

Facebook Сергій Мазур

Facebook Сергій Мазур

Как писал "Обозреватель", активисты "С14" объявили "войну" ромам на ж/д вокзале. Националисты заставили ромов убрать свой мусор и перестать пить алкоголь в общественных местах.