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/Жизнь столицы

''Руки покраснели от крови'': в Киеве возле церкви нашли изувеченный труп

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве 14 марта возле недостроенной церкви на ул. Баггоутовской обнаружили окровавленный труп мужчины. Его тело лежало у ворот, а вокруг были кровавые следы.

Тело нашел охранник стройки приблизительно в 6:50 утра, пишет "Информатор". На вид погибшему около 40-50 лет, его личность устанавливается полицией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Правоохранители опросили строителей. По словам рабочих, около пяти утра на территорию приезжала бетономешалка и тогда трупа еще не было", ‒ сообщили в СМИ.

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В Киеве нашли окровавленный труп

В Киеве нашли окровавленный труп

"Информатор"

Уточняется также, что мужчина упал прямо у забора стройки.

В Киеве нашли окровавленный труп

В Киеве нашли окровавленный труп

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с метро "Лукьяновская" нашли тело мужчины с ранением в грудь. Ему было нанесено пять ножевых ран.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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