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14 февраля • обновлено в 04:31
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Руины Золотых ворот в Киеве показали на фото: как изменилось историческое сооружение

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В сети появилось впечатляющее архивное фото руин Золотых Ворот в центре Киева в 1890-х годах. Позже историческое здание реставрировали, придав ему современный вид.

Снимок появился на странице "Киев оперативный" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядели руины Золотых ворот более 100 лет назад и какими они стали сейчас.

"1890-е годы. Золотые ворота", – коротко подписано снимок.

Руины Золотых ворот в 1890-м году

Руины Золотых ворот в 1890-м году

Руины Золотых ворот в 1890-м году

Клуб коренного киевлянина

Золотые ворота в современности

Золотые ворота в современности

Золотые ворота в современности

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Золотые ворота в современности

Золотые ворота в современности

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравняли фото улицы Симона Петлюры, что упирается в центральный железнодорожный вокзал в Киеве, в разные годы.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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