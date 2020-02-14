Руины Золотых ворот в Киеве показали на фото: как изменилось историческое сооружение

В сети появилось впечатляющее архивное фото руин Золотых Ворот в центре Киева в 1890-х годах. Позже историческое здание реставрировали, придав ему современный вид.

Снимок появился на странице "Киев оперативный" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядели руины Золотых ворот более 100 лет назад и какими они стали сейчас.

"1890-е годы. Золотые ворота", – коротко подписано снимок.

Руины Золотых ворот в 1890-м году

Руины Золотых ворот в 1890-м году Клуб коренного киевлянина

Золотые ворота в современности

Золотые ворота в современности Смотри.info

Золотые ворота в современности София Киевская. Национальный заповедник

Золотые ворота в современности Моя Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравняли фото улицы Симона Петлюры, что упирается в центральный железнодорожный вокзал в Киеве, в разные годы.

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