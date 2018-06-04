Рухнет в любой момент: стало известно о серьезных проблемах легендарного киевского моста

Киевский мост Метро, которых проходит через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время.

Об этом заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский в интервью "Громадському радио", рассказав, что опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост-метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали", — рассказал Росновский.

"У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост-метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. Когда испытывали мост-метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было — ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", — сообщил конструктор.

Он добавил, что необходимо провести реконструкцию моста, разобрав автомобильную дорогу и некоторые конструкции, а вместо двух полос сделать три.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине анонсировали строительство моста через Дунай.