Рубан спрогнозировал, когда ждать максимального пика заболеваемости COVID-19 в Киеве

Максимальный пик заболеваемости коронавирусом в Киеве ожидается в феврале, поэтому введение усиленного карантина в январе является правильным решением.

Об этом "Сегодня" заявил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в столице Олег Рубан. При этом он считает, что ограничений на две недели будет мало.

"Коронавирус – это острая респираторная вирусная инфекция. Мы будем наблюдать рост острых респираторных инфекций, а это около 200 возбудителей, на третью и четвертую неделю января. Максимальный пик будет в феврале месяце", – сказал Рубан.

Он отметил, что более жесткий карантин в январе – правильное решение, однако его следует ввести хотя бы на три недели и с ограничением работы общественного транспорта.

"Тогда бы это имело положительный эффект. А так мы будем лишь наблюдать, контролировать, проводить профилактику заболевания. Основная задача локдауна в таком виде – разгрузка медицинских учреждений", – пояснил глава Госпродпотребслужбы в Киеве.

Напомним, что "карантин зимних каникул" введут с 8 до 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право ввести ограничения безотлагательно, если будет резкий рост количества больных.

Работу общественного транспорта при этом останавливать не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в Киеве зафиксировано 1 159 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее количество достигло 102 282. При этом скончались в столице уже 1 749 человек (+26), а вылечился 33 981 (+1 242).