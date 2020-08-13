Рубан сказал, усилят ли в Киеве карантин

По состоянию на 13 августа, исходя из показателей, нельзя говорить о переходе Киева к более жесткому карантину.

Об этом рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии УНН. Он напомнил, что зоны и определение адаптивного карантина является компетенцией государственной техногенной экологической комиссии Украины, которая еженедельно проводит заседания и принимает решения.

"Согласно установленным показателям, превышение (Для усиления карантина. – Ред.) должно быть пять суток подряд. В городе Киев таких данных подряд нет, и сегодня нельзя говорить о переходе к более жесткому варианту, как переход от "зеленой" к "желтой" зоне", – объяснил Рубан.

Однако, по его словам, речь об ослаблении карантина идти не может, ведь в столице "напряженная, но контролируемая" ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных коронавирусом в Киеве состоянию на 13 августа составило 10002 человек.