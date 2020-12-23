Рубан пояснил, будут ли закрывать доступ к главной елке в Киеве

В Киеве жителям и гостям города не собираются запрещать доступ к главной елке страны, несмотря на действующий карантин и локдаун, который начнется с 8 января.

В то же время карантинные ограничения будут касаться скопления людей в местах для развлечений. Об этом заявил начальник Главного управления столичной Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"Закрытие елки не стоит под угрозой, на открытых локациях передача инфекции очень мала. Поэтому сегодня рассматривается, прежде всего, вопрос массового скопления людей", – подчеркнул он.

По его словам, не допустить скопления людей на Софийской площади в Киеве должны организаторы торжеств. Он отметил, что именно они должны были бы следить за соблюдением этого карантинного требования и при открытии новогодней елки 19 декабря. Напомним, что тогда на мероприятие собралось много киевлян и гостей столицы, не все в толпе даже были в масках, не говоря уже о соблюдении дистанции.

Рубан добавил, что задача организаторов мероприятий, предусматривающих массовое скопление людей, – обеспечить разметку и контролировать дистанцию. Если этого не будет – к субъектам хозяйствования будут применять соответствующие меры.

"А что касается открытого пространства, прогулки в парке, возле елки в местах, где будет празднование, никаких приостановок не будет. Только у мест для развлечений", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Рубан рассказал, что организаторов новогодних ярмарок в Киеве будут наказывать за нарушение карантина. Проверкой соблюдения соответствующих правил будут заниматься специалисты.