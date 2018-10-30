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/Жизнь столицы

''Язык в подполье'': Россия опозорилась фейком-страшилкой о Киеве

9.4тЧитать материал на украинском

Кремлевская пропагандистка Арина Суворова приехала в Киев, где якобы нашла признаки ущемления прав русскоязычных. Украинцев в своем материале журналистка назвала "затравленными собаками".

В тексте под названием "Русский язык на Украине уходит в подполье" для "Комсомольской правды" корреспондентка написала, что все коренные киевляне говорят на русском, а украинский использует только "понаехавшая деревня". Об этом ей якобы сообщила продавщица в кофейне, на которую из-за обслуживания на чужом языке накинулся посетитель.

"Периодически заходят такие. Это же не киевляне. Коренные киевляне по-русски говорят. А это понаехавшая деревня. В провинции работы нет, все сюда за деньгами тянутся. Ну и теперь учат нас жизни. Знаю я украинский, но привыкла говорить по-русски, потому что в семье на нем разговаривали", — якобы поделилась с пропагандисткой сотрудница кафе.

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Помимо этого, корреспондентка российского СМИ написала, что в Украине начался "массовый запрет русского языка", который приведет к "ограничению возможностей детей".

Как писал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты выдали очередной фейк о солдатах, воюющих на Донбассе за независимость Украины. По словам журналистов, ВСУ якобы уничтожили машину скорой помощи "ДНР" вместе с людьми.

Место
УкраинаКиев
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Эту "выплюнутую" жевательную резинку подобрала кацапская пропагандонка и давай ее жевать заново и интенсивно. Смешно просто, как кацапские сми не могут выдумать хоть что то отдаленно напоминающее действительность и используют "старые , добрые" клише для обмазывания грязью. Тухлые кацапские "утки" прилетели.
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Ильченко София
Ильченко София
Такого ущемления и преследования прав и свобод, как в педерации,в мире больше не найти.Эта срана,убогая и рабская, хуйлостан,сажает на 20 лет за репосты в соц сетях, а хуйло,открыто на весь мир, пиздаболит,такую хуйню,шо волосы дыбом встают,но для этой маленькой, прокаженной крысы, ложь,цинизм и садизм-это кислород, без которого ни оно, ни его продажные,пропагандонские бомжешлюхи,жить не могут, и не хотят.ЛОЖЬ-это их кредо, и они его несут ватоебам-рабам.Ебаные пропагандонские журнашлюхи хуйла,когда ж вы падлюги,подавитесь своей же тотальной ложью?Придумывать такие упоротые фейки, для лошар,они подходят только в хуйлостане,весь мир над вами ржет, а вы,гниды,все фантазируете.Будьте прокляты вы,и ваши дети, внуки,до седьмого колена!Сдохни падла кацапская,Суворова дурина!
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Livesey David
Livesey David
Все коренные киевляне говорят на русском, а украинский использует только "понаехавшая деревня" - это чистая правда, Киев всегда был русским городом.
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