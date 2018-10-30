''Язык в подполье'': Россия опозорилась фейком-страшилкой о Киеве

Кремлевская пропагандистка Арина Суворова приехала в Киев, где якобы нашла признаки ущемления прав русскоязычных. Украинцев в своем материале журналистка назвала "затравленными собаками".

В тексте под названием "Русский язык на Украине уходит в подполье" для "Комсомольской правды" корреспондентка написала, что все коренные киевляне говорят на русском, а украинский использует только "понаехавшая деревня". Об этом ей якобы сообщила продавщица в кофейне, на которую из-за обслуживания на чужом языке накинулся посетитель.

"Периодически заходят такие. Это же не киевляне. Коренные киевляне по-русски говорят. А это понаехавшая деревня. В провинции работы нет, все сюда за деньгами тянутся. Ну и теперь учат нас жизни. Знаю я украинский, но привыкла говорить по-русски, потому что в семье на нем разговаривали", — якобы поделилась с пропагандисткой сотрудница кафе.

Помимо этого, корреспондентка российского СМИ написала, что в Украине начался "массовый запрет русского языка", который приведет к "ограничению возможностей детей".

Как писал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты выдали очередной фейк о солдатах, воюющих на Донбассе за независимость Украины. По словам журналистов, ВСУ якобы уничтожили машину скорой помощи "ДНР" вместе с людьми.