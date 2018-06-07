Ромы оккупировали парк в Киеве: националисты выдвинули ультиматум

Члены общественного движения "Национальные Дружины" требуют от ромов покинуть их стоянку в парке "Голосеевский" в течение 8 июня.
В противном случае они обещали устроить "толоку", написали в группе "Национальных Дружин" в Facebook.
"Когда полиция не справляется, мы берем ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию и убрать за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке", ― выдвинули ультиматум члены организации.
Напомним, что сотрудник парка пожаловался на то, что группа ромов обустроила себе жилище в лесной зоне парка, замусорила территорию, вырубила деревья и напала на охрану заповедного фонда.
Как писал OBOZREVATEL, в Тернополе группа ромов напала на подростков и избила их.
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