Ромы оккупировали парк в Киеве: националисты выдвинули ультиматум

Члены общественного движения "Национальные Дружины" требуют от ромов покинуть их стоянку в парке "Голосеевский" в течение 8 июня.

В противном случае они обещали устроить "толоку", написали в группе "Национальных Дружин" в Facebook.

"Когда полиция не справляется, мы берем ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию и убрать за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке", ― выдвинули ультиматум члены организации.

Напомним, что сотрудник парка пожаловался на то, что группа ромов обустроила себе жилище в лесной зоне парка, замусорила территорию, вырубила деревья и напала на охрану заповедного фонда.

Как писал OBOZREVATEL, в Тернополе группа ромов напала на подростков и избила их.