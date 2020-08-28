Родные погибших на Донбассе воинов устроили протест под ОП. Фото и видео

В Киеве под Офисом президента 28 августа более полутора сотен матерей и жен погибших украинских воинов, а также бывшие бойцы добровольческих батальонов провели акцию против бездействия властей. В частности – в расследовании событий Иловайского и Дебальцевского котлов.

Люди пришли с портретами погибших на востоке украинских воинов, с государственными, красно-черными флагами и знаменами батальона "Донбасс". А перед этим они пикетировали посольство РФ в Украине, передает УНИАН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Участники акции хотели встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Кроме этого, требовали, чтобы в Верховной Раде депутаты из президентской партии "Слуга народа" вошли в состав Временной следственной комиссии, которую сейчас создают в парламенте, по расследованию событий в Иловайске, Дебальцево, обстоятельств побега террориста Игоря Гиркина из Славянска и т. д.

(censor.net.ua)

Кроме этого, матери и жены защитников Украины, погибших в Иловайском, Дебальцевском котлах и в Славянске, требовали рассекретить документы об этих событиях, которые уже шестой год находятся под грифом "Секретно". Родные погибших воинов призвали правоохранительные органы передать в суды материалы в соответствующих уголовных производствах.

(censor.net.ua)

По словам участников акции, виновными в гибели украинских бойцов в Иловайске, Дебальцево и Славянске являются "не только российские войска и их наемники, но и бывшие украинские чиновники".

(censor.net.ua)

Со своей стороны экс-добровольцы отметили, что не услышали от власти того, кто виноват в больших потерях на фронте в первые годы войны на Донбассе, хотя знают их фамилии.

Под стенами Офиса президента они требовали от властей четко назвать виновных в действиях, которые привели к окружению и массовым расстрелам украинских бойцов. Родные погибших подчеркнули, что виновные должны быть наказаны.

(censor.net.ua)

Напомним, что в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому в результате договоренности должны были выходить украинские защитники. По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 бойцов ВСУ и добровольцев, почти 450 получили ранения, 300 попали в плен. В то же время созданная при ВРУ Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в 1000 человек.

(censor.net.ua)

А во время боевых действий в районе Дебальцево, в период с 21 января по 18 февраля 2015 года, погиб 141 атошник, 356 были ранены и 150 взяты в плен, 11 защитников пропали без вести.

(unian.ua)

(unian.ua)

(unian.ua)

(unian.ua)

(unian.ua)

(unian.ua)

(unian.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии отметили, что единственным фактором, который привел к событиям в Иловайске в августе 2014 года, является военная агрессия вооруженных сил РФ.