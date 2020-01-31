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31 января • обновлено в 12:02
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Родителям на заметку: названы районы Киева без проблем с детсадами

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В Киеве меньше всего проблем с садиками у жителей Оболонского района, где на 100 мест приходится 111 детей.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В среднем по городу на 100 мест в садиках –120 малышей.

Так, по данным Департамента образования и науки КГГА, худшая ситуация в 2019 году наблюдалась в Святошинский район, где на 100 мест приходилось 133 ребенка. Дарницкий район "далеко не ушел" – там укомплектованность коммунальных садиков составляла 130 детей на столько же мест.

Детские садики в Киеве. Иллюстрация

Детские садики в Киеве. Иллюстрация

Чуть лучше ситуация сложилась в Голосеевском районе, где в среднем 123 малыша на 100 мест. Но даже в сравнительно благополучных районах родители все равно вынуждены прибегать к услугам "квартирных" садиков.

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Проблемы часто возникают также из-за того, что застройщики не сооружают детских садиков и школ возле новостроек. А если это и происходит, в таких заведениях просто заоблачные цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января полиция прибыла на анонимный вызов в Подольский район Киева, где на улице Достоевского обнаружили незаконно работающий детский садик. На месте происшествия правоохранители увидели 11 малышей. Позже история получила неожиданное продолжение.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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