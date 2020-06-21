Родину-Мать в Киеве превратили в символ ЛГБТ: опубликовано видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 21:52, 21.06.2020 Обновлено: 21:53, 21.06.2020

В Киеве к монументу Родине-Матери на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне прикрепили флаг ЛГБТ-сообщества.

Его закрепили на меч при помощи квадрокоптера. Соответствующее видео опубликовано на странице KyivPride в Facebook 21 июня (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

"Родина-Мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ-флаг сегодня развивается над всем Киевом. Продолжение следует…", – сказано в сообщении.

Флаг ЛГБТ вывесили на Родину-Мать в Киеве
Facebook KyivPride

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 июня 2019 года состоялся Марш равенства "КиевПрайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества. На время проведения мероприятия в столице ограничивали движение по центральным улицам. По данным организаторов, в нем приняли участие более 8 тысяч человек.

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