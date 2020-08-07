Резкое увеличение случаев коронавируса в Киеве: Рубан объяснил причину

Резкий рост количества случаев COVID-19 в Киеве связан с увеличением тестирований.

Об этом в комментарии журналистам "РБК-Украина" рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

"Это связано с диагностикой", – сказал он.

В то же время специалист отметил, что столица все же может остаться в зеленой зоне карантина. По его словам, регистрируются лишь единичные случаи не связаны со вспышкой.

"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца – 20-25", – добавил Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксировали новый антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 180. Всего в столице по состоянию на 6 августа было уже 8992 зараженных коронавирусом.