Резко изменится: появился прогноз погоды на первую осеннюю неделю в Киеве

В Киеве в начале первой осенней недели погода будет жаркой: в понедельник и вторник, 2 и 3 сентября, днем температура поднимется до +28...+30 градусов. А вот уже в среду в городе станет прохладнее. С 4 по 6 сентября ожидается только +22...+24.

На сайте Укргидрометцентра отмечается, что всю неделю небо будет затянуто облаками, время от времени будут идти дожди с грозами.

Так, в понедельник, 2 сентября, столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер – 3-8 м/с.

Погода в Киеве

Во вторник дневная температура будет аналогичной, ночью ожидается +16...+18 градусов. Все сутки будет облачно. Правда, ночью – с прояснениями, а вот днем возможен дождь с грозой. Ветер – 5-10 м/с.

Уже 4 сентября в городе будет не так жарко. В течении всех суток ожидается облачная погода, дожди с грозами. Ночью столбики термометров будут на уровне +13...+15, а днем – +22...+24. Ветер – 5-10 м/с.

В четверг и пятницу дневная температура будет такой же, как и в среду. А вот ночью станет еще холоднее: воздух прогреется лишь до +10...+12 градусов. В течение двух суток будет облачно с прояснениями, лишь 6 сентября днем возможен дождь с грозой. Ветер – 3-8 м/с.

Прогноз погоды на неделю Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни сентября практически на всей территории Украины ожидается жаркая погода и чрезвычайная пожарная опасность.

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