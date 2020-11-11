Рестораторы в Киеве вышли на митинг против карантина выходного дня

В правительственном квартале Киева 11 ноября рестораторы собрались на акцию протеста против введения карантина выходного дня или любого другого локдауна. Они считают его уничтожением бизнеса.

По словам предпринимателей, у них уже нет денег, чтобы удерживать сотрудников, платить налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, протестующие пришли с плакатами "Карантин выходного дня – это миллион людей без работы", "Без бизнеса нет экономики", "Нас миллион, дайте работать".

Для охраны общественного порядка в центр стянули сотрудников правоохранительных органов, большое их количество находится в Мариинском парке.

В центр стянули правоохранителей

Митингующие против карантина выходного дня

Полиция охраняет порядок

Акция против локдауна

Митинг в центре Киева

Митингующие против закрытия бизнеса

Митингующие держат протестные плакаты

Отметим, заседание Кабинета министров начнется в 13:30, в повестке дня вопрос о введении карантина выходного дня отсутствует.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Украине уже с 14 ноября могут ввести карантин выходного дня: по субботам и воскресеньям запретят работу учреждениям культуры, ресторанам, барам, кафе и т.д.