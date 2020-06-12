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12 июня • обновлено в 11:42
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Рестораны и кафе в Киеве пока не откроют: заявления Минздрава и горсовета

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В Киеве по состоянию на 12 июня не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и полностью открыть кафе и рестораны.

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Это не позволяет сделать высокий показатель инцидентности в столице – количество заболевших за последние семь дней. Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве здравоохранения и на сайте Киевского городского совета.

Рестораны и кафе в Киеве пока не откроют

Рестораны и кафе в Киеве пока не откроют

"Исходя из сегодняшней эпидемиологической ситуации в городе Киеве, переход на этап, где есть открытие ресторанов, невозможен. Потому что основной показатель инцидентности, то есть количества заболеваний за последние семь дней, растет и превышает допустимые нормы", – сказал во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

В КГГА подчеркнули, что рестораны и кафе в столице откроют в первый же день, когда показатели эпидемиологической ситуации будут соответствовать постановлению Кабинета министров.

"Чтобы открыть рестораны и кафе в городе с возможностью обслуживать внутри, должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день", – отметил советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Минздраве рассказали, можно ли праздновать свадьбу во время карантина.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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