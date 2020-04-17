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17 апреля • обновлено в 16:50
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Ректор Киевской духовной академии признался в COVID-19: простите, кого заразил

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Ректор Киевской духовной академии УПЦ МП Сильвестр Стойчев признался, что заболел коронавирусом, и попросил прощения у тех, кого мог успеть заразить.

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Обращение священнослужитель опубликовал на своей странице в Facebook и отметил, что диагноз подтвердил ПЦР-тест.

"После того как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мера Киева Виталия Кличко было начато полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЛР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался позитивным. При этом ни на момент сдачи теста, ни сейчас у меня нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура также не превышает норму", – написал Стойчев.

Сильвестр Стойчев

Сильвестр Стойчев

Facebook Сильвестра Стойчева

По его словам, после объявления в академии карантина, он старался придерживаться всех его правил, однако мог стать невольным источником заражения других людей.

"И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения. Прошу у всех вас молитв о Киевской духовной академии и семинарии, ее преподавателях и студентах. Господь особо посетил нас в дни Страстной седмицы. Верим, он даст всем нам силы перенести эти непростые испытания", – подчеркнул ректор Киевской духовной академии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киевской духовной академии УПЦ МП заявили, что 16 студентов и три преподавателя заболели коронавирусом COVID-19. Все 19 инфицированных находятся на самоизоляции, в общежитии академии, под наблюдением медиков. ПЦР-тестирование было проведено зараженным людям еще 14 апреля, но о результатах стало известно 16 числа.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
УПЦ МП
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"Господь особливо відвідав нас у дні Страсної седмиці." // Оце - мудрі слова! Причому під "нас" ректор розуміє не тільки викладачів і студентів Духовної академії і семінарії УПЦ МП, але і її клір і мирян!!! Висновок, який дуже точно передає дух християнського смопізнання і самоцінки...
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Кияни Жизнь столицы

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