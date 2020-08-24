Разрушенный войной красный корпус КНУ Шевченко показали на историческом фото
В сети показали историческое фото разрушенного войной главного красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в центре столицы.
Снимок датирован 1943 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"1943 год. Красный корпус Шевченко разрушен войной. Выглядит удручающе..." – говорится в посте.
На фото видно крыло красного корпуса, где война оставила выбитыми окна, а стены разрушенными.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям пересмотреть современные снимки главного здания университета и оценить, как изменилось место.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева.