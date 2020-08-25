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Разрушенный войной красный корпус КНУ Шевченко показали на историческом фото

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
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Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. vstup.univ.kiev.ua

В сети показали историческое фото разрушенного войной главного красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в центре столицы.

Снимок датирован 1943 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"1943 год. Красный корпус Шевченко разрушен войной. Выглядит удручающе..." – говорится в посте.

На фото видно крыло красного корпуса, где война оставила выбитыми окна, а стены разрушенными.

Разрушенный войной красный корпус КНУ им. Т. Шевченко

Разрушенный войной красный корпус КНУ им. Т. Шевченко Facebook/Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает своим читателям пересмотреть современные снимки главного здания университета и оценить, как изменилось место.

Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко после восстановления

Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко после восстановления www.pinterest.com

Красный корпус КНУ им. Т. Шевченко в современности

Красный корпус КНУ им. Т. Шевченко в современности kiev.zagranitsa.com

Красный корпус КНУ им. Т. Шевченко был разрушен войной

Красный корпус КНУ им. Т. Шевченко был разрушен войной Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева.

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