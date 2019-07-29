"Разрушаются дороги": в Киеве ограничили движение грузовиков

В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничили движение большегрузного транспорта: при большой жаре он разрушает покрытие дорог.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своем канале в Telegram. Грузовики и фуры не смогут курсировать автомобильными дорогами и улицами столицы в период с 11:00 до 18:00.

Впрочем, время может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

Грузовики Європейська правда

"Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28°C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации", – говорится в сообщении.

Грузовики Telegram патрульной полиции Киева

Сообщение полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 29 июля будет жаркая и солнечная погода, температура воздуха составит около +30. Со вторника она начнет портиться, будут дожди и грозы.

Стоит отметить, что ранее в Киеве уже ограничивали движение грузовиков и фур. С 4 июня большегрузный транспорт весом свыше 24 тонны и с нагрузкой на ось более 7 тонн не мог въехать в пределы города с 10 утра до 22:00.

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