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14 февраля • обновлено в 13:39
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Раздевался на ходу: спасатели Киева необычно поздравили с Днем святого Валентина

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Киевские спасатели трогательно поздравили украинцев с Днем святого Валентная, 14 февраля, опубликовав необычное видео.

Ролик появился на странице "Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве" в Facebook. Главным героем стал спасатель Никита Божко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поздравляем с Днем всех влюбленных. Пусть ваши сердца всегда будут переполнены теплыми и искренними чувствами. От столичной Службы спасения 101 для вашего настроения", – говорится в посте.

Спасатели Киева необычно поздравили с Днем святого Валентина. Иллюстрация

Спасатели Киева необычно поздравили с Днем святого Валентина. Иллюстрация

Так, на видео спасатель-главный герой, который, очевидно, только вернулся после выполнения задания, увидел на телефоне дату – 14 февраля и начал собираться к своей девушке. Он поспешно снял сначала защитную каску, а потом и всю форму, сразу же переодел в рубашку и джинсы и прихватил подарок. И только после этого встретился с девушкой, которая бросилась в его объятия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 14 февраля, миллионы людей отмечают самый романтичный праздник в году – День святого Валентина. Не стали исключением и знаменитости, которые с самого утра признавались своим любимым в чувствах, публикуя трогательные и нежные посты.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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