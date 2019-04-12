Разбиты окна, кругом полиция: в Киеве начался митинг против ЛГБТ

В пятницу, 12 апреля, в Киеве около гостиницы "Турист" собрался митинг, выступающий против ЛГБТ-сообществ.
Возле гостиницы по периметру дежурят наряды полиции. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
У входа в отель стоят мужчины и женщины, которые держат плакаты с такими надписями: "Семья – это союз мужчины и женщины", "Мы против навязывания аморальных ценностей нашим детям", "Европейцы, уважайте наши моральные ценности".
Предварительно сообщается, что внутри гостиницы проходит конференция ЛГБТ- сообществ.
Отмечается, что в некоторых местах окна гостиницы выбиты, но участники акции ведут себя мирно, полиция следит за порядком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве прошел марш ЛГБТ.
Появилось видео того, как полиция вытеснила противников Марша равенства в Киеве с маршрута движения акции.
В Киеве на Марше равенства были замечены представители секс-меньшинств из России и Беларуси.
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