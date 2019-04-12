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/Жизнь столицы

Разбиты окна, кругом полиция: в Киеве начался митинг против ЛГБТ

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В пятницу, 12 апреля, в Киеве около гостиницы "Турист" собрался митинг, выступающий против ЛГБТ-сообществ.

Возле гостиницы по периметру дежурят наряды полиции. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

У входа в отель стоят мужчины и женщины, которые держат плакаты с такими надписями: "Семья – это союз мужчины и женщины", "Мы против навязывания аморальных ценностей нашим детям", "Европейцы, уважайте наши моральные ценности".

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Предварительно сообщается, что внутри гостиницы проходит конференция ЛГБТ- сообществ.

Отмечается, что в некоторых местах окна гостиницы выбиты, но участники акции ведут себя мирно, полиция следит за порядком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаКиев
Тег
ЛГБТ
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