В сети появилась трогательная история о водителе киевской маршрутки №445 (ст. м. "Дарница" – ст. м. "Позняки"), который постоянно здоровался с пассажирами, желал "Счастливого пути" и говорил пенсионерам о бесплатном проезде.

Соответствующий пост опубликовала жительница столицы Татьяна Тесля на своей странице в Facebook. Она отметила, что не знает имени мужчины, но попросила репостов.

"Хочу, чтобы об этом водителе знали как можно больше киевлян и гостей столицы. Он на остановках предупреждает пенсионеров, что они имеют право на бесплатное обслуживание, если имеют удостоверения, приветствует пассажиров и желает "Счастливого пути", – подчеркнула женщина.

По словам киевлянки, ее дочь подошла к мужчине, чтобы поблагодарить, но только огорчила его. Тот ответил, что просто работает, как надо, и нет причин благодарить.

Растроганные киевляне решили сделать известным доброго маршрутчика Facebook/Татьяна Тесля

Пост начали активно лайкать и распространять пользователи сети. Также они растрогано прокомментировали историю о водителе.

"Это означает, что человечность, уважение начинается с себя и своего поведения! А мог бы быть рассерженным, грубым, равнодушным, ругая всех вокруг (государство, маленькие зарплаты, политиков и тд). Уважение к таким людям!", "А я с им часто старшую дочь на музыку (Вероятно, в школу. – Ред.) подвозила с малым в коляске. Когда он видит, что я буду заходить или выходить, всегда очень близко к остановке подъезжает. Чтобы я могла комфортно зайти и выйти с коляской. Спасибо", "Мир не без добрых людей", "Побольше таких водителей", "Супер, молодец, побольше таких людей – гораздо проще стало бы жить", "Дай Бог ему и его семье здоровья!" – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло 55-летнее раритетное фото Крещатика в Киеве.