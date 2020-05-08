Раритетные фото каштанов в Киеве поразили сеть

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 04:20, 8.05.2020

Сеть тронули раритетные фото каштанов в центре Киева.

Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Там отметили, что в столицу такие деревья привезли еще в 1825 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оттуда их и разнесли по городу киевляне, ведь молодые каштановые деревья растут быстро, цвести начинают еще в подростковом возрасте, крайне неприхотливы, морозостойкие, дают много тени и очень красивые..." – подчеркнул автор поста.

Он отметил, что за почти 200 лет каштан стал для киевлян не просто деревом, а символом города.

Каштаны в Киеве в 1959 году
Клуб коренного киевлянина/Николай Козловский

Пользователи сети начали активно лайкать и комментировать пост.

Каштаны в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Каштаны в Киеве в 1980-ых
Клуб коренного киевлянина
Каштаны в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Каштаны в Киеве
Клуб коренного киевлянина

"Скучаю по каштанами. Растет на балконе", "Перед моим окном готовится к цветению, супер!", "Очень жаль. Очень мало каштанов осталось в Киеве", "Пусть каштаны никогда не исчезнут из улиц Киева!!!", "И где теперь эта бывшая красота Киева?", "Каштаны это моя слабость и гордость!", "Осталась только песня о каштанах", – написали они.

Каштаны в Киеве в 1950-ых
Клуб коренного киевлянина
Каштаны в Киеве в 1975 году
Клуб коренного киевлянина/Nina Boich
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото сильного ливня в Киеве.

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Кияни Жизнь столицы

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