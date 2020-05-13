Сеть растрогали раритетные фото толп людей в Гидропарке в Киеве.

Снимки были сделаны в 1970-х годах. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Опрятный, чистый, комфортный. Поплавать в чистой водичке, покатать детей на аттракционах, поесть мороженого и прогуляться местными зарослями... Для киевлян это был настоящий оазис среди города", – отметил автор поста.

Гидропарк в Киеве в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина/Артем Суворов

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фото.

Гидропарк в Киеве в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина

Гидропарк в Киеве в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина

Гидропарк в Киеве в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина

Гидропарк в Киеве в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина

"А помните те дикие очереди у автоматов с газводой?", "Вспомнить приятно. Летом почти каждые выходные там проводили", "А я одна помню страшные очереди на аттракционы и на лодки?", "В последнее время Гидропарк снова превратился!", "Курица-гриль и шашлыки с кольцами лука кооперативные так привлекали запахом и видом. Если родители что-то из этого покупали, это был, конечно, настоящий праздник жизни", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились раритетные фото монумента воинам-танкистам, которые принимали участие в боях за Киев в 1943 году.

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