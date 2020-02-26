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26 февраля • обновлено в 04:32
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Раритетное фото заснеженного Бессарабского рынка в Киеве более 20 лет назад поразило сеть

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В сети появилось раритетное фото заснеженного Бессарабского рынка в Киеве, сделанное более 20 лет назад. Пользователи начали активно комментировать снимок, вспоминая прошлое.

Кадр датирован 1998 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Бессарабский рынок в Киеве в 1998 году

Бессарабский рынок в Киеве в 1998 году

Клуб коренного киевлянина

Жители Киева начали активно комментировать фото в сети, вспоминая свое детство и молодость.

"О, Бессарабка с надписью Minolta, детство-детство...", "А раньше на углу был кинотеатр", "Первый фильм в 3D – "Челюсти" смотрел в "Орбите"(Кинотератр. – Ред.), именно в 1997 или 1998 году!", "Приятные воспоминания! А с другой стороны девятая больница – у меня там мама работала", "В этот кинотеатр ходили всем классом школы на стереоскопическое кино. Нам еще и выдавали очки советского образца. Кажется, это в 2004 году было..." – написали они.

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Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось невероятное архивное фото одного из самых дорогих рынков Киева – Бессарабского в 1960 году.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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