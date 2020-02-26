В сети появилось раритетное фото заснеженного Бессарабского рынка в Киеве, сделанное более 20 лет назад. Пользователи начали активно комментировать снимок, вспоминая прошлое.
Кадр датирован 1998 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.
Бессарабский рынок в Киеве в 1998 году
Клуб коренного киевлянина
Жители Киева начали активно комментировать фото в сети, вспоминая свое детство и молодость.
"О, Бессарабка с надписью Minolta, детство-детство...", "А раньше на углу был кинотеатр", "Первый фильм в 3D – "Челюсти" смотрел в "Орбите"(Кинотератр. – Ред.), именно в 1997 или 1998 году!", "Приятные воспоминания! А с другой стороны девятая больница – у меня там мама работала", "В этот кинотеатр ходили всем классом школы на стереоскопическое кино. Нам еще и выдавали очки советского образца. Кажется, это в 2004 году было..." – написали они.
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось невероятное архивное фото одного из самых дорогих рынков Киева – Бессарабского в 1960 году.
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