Раритетное фото времен СССР с очередью в магазин в Киеве показали в сети

В сети показали фото времен СССР, на котором изображена огромная очередь в магазин "Кожгалантерея" на улице Большая Васильковская в Киеве.

Снимок датирован 1975 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"В то время магазин "Кожгалантерея", как и все подобные магазины, имел очень скудный ассортимент. И когда выкладывали какой-то "годный" товар – люди начинали занимать очередь за "дефицитом". Всем, кто ностальгирует за СССР, это фото посвящаю", – написал автор поста.

Очередь в магазин в Киеве во времена СССР Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!