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15 мая • обновлено в 11:59
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Раритетное фото ЦУМа в Киеве вызвало ностальгию в сети

7.1т
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Раритетное фото ЦУМа на улице Крещатик в Киеве растрогало пользователей сети.

Снимок датирован 1980-ыми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Просто космос!" – написал автор поста.

Раритетное фото ЦУМа в Киеве вызвало ностальгию в сети

Раритетное фото ЦУМа в Киеве вызвало ностальгию в сети

Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и восторженно комментировать фото.

"Киев моей молодости", "Мой Киев – это мой родной большой дом! Люблю его таким, какой он есть... Древний, величественный, красивый и современный...", "А я и сейчас его люблю ничуть не меньше", "Дикая ностальгия по тем временам. Неугомонный боль в груди от утраченного колорита в центре Киева. Мы, киевляне, особенно это чувствуем", "Какая была красивая жизнь!!! Сколько было каштанов. Остались только воспоминания", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась захватывающая история и фото разных годов ЦУМа в Киеве.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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