Раритетное фото теплого дождя в Гидропарке Киева вызвало восторг в сети
Архивное фото дождя в теплое время года в Гидропарке Киева вызвало настоящую ностальгию у пользователей сети.
Снимок датирован 1970-ми годами. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.
Отмечается, что автором кадра является фотограф Борис Градов, известный своими раритетными снимками столицы Украины.
Фото вызвало целую волну ностальгии у пользователей сети. Они начали активно комментировать пост.
"Какие хорошие воспоминания!", "А вода какая теплая была во время дождя", "Помню такую ситуацию!", "Это фото настолько теплое, как этот теплый дождь!", "Наше время. Молодость, просто были счастливы" , – написали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразили архивные фото с огромным количеством людей на улице Крещатик в Киеве и на берегу Днепра.