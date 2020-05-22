Архивное фото дождя в теплое время года в Гидропарке Киева вызвало настоящую ностальгию у пользователей сети.

Снимок датирован 1970-ми годами. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Отмечается, что автором кадра является фотограф Борис Градов, известный своими раритетными снимками столицы Украины.

Дождь в Гидропарке Киева в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина

Фото вызвало целую волну ностальгии у пользователей сети. Они начали активно комментировать пост.

"Какие хорошие воспоминания!", "А вода какая теплая была во время дождя", "Помню такую ситуацию!", "Это фото настолько теплое, как этот теплый дождь!", "Наше время. Молодость, просто были счастливы" , – написали пользователи.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразили архивные фото с огромным количеством людей на улице Крещатик в Киеве и на берегу Днепра.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!