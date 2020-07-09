Раритетное фото с Бессарабской площади в Киеве вызвало ностальгию в сети
Раритетное фото с Бессарабской площади в Киеве вызвало ностальгию в сети.
Снимок датирован 1950-1960-ми годами. Его разместила киевлянка Надежда Иванова на странице "Старые фото Киева" в Facebook. В то же время в комментариях отметили, что кадр был сделан известным фотографом Борисом Градовым.
На снимке видно мать с ребенком, которые кормили голубей, а также солдат и автомобили на дороге.
Пользователи сети начали с ностальгией комментировать фото.
"Очень хорошая фотография! Схвачен удачно интересный момент с прошлых лет, к тому же сразу узнаются милые сердцу детали: одежда, марки машин, галифе у солдатиков, сама обстановка...", "Приятно посмотреть", "Родная Бессарабка", "Моя юность!" – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети. Снимок датирован 1990-ми годами.