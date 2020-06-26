Раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети

Яра Дорош Жизнь столицы 03:00, 26.06.2020

Раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети.

Снимок датирован 1990-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

На фото изображено старые весы, женщину в халате, которая их обслуживала, и клиентку в платье с узорами. Снимок был сделан в черно-белых оттенках.

"Фирма "Світанок" – проверь свой вес. 90-е года", – коротко написал автор поста.

Девушка на старых весах в Киеве
Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фотографии.

"Ой, какое платье знакомое, у меня тоже такое было (made in Finland), из магазина "Галантерея" – "баловали" нас иногда качественным импортом", "Почему сейчас такого нет?", "Была такая услуга!", "И результаты еще были двусмысленные", "У меня сохранились эти веса! Все работает", – написали они.

Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть порадовало раритетное фото последнего звонка у школьников Киева в мае 1991 года.

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Кияни Жизнь столицы

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