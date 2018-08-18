Ракетный комплекс протаранил бизнес-центр в Киеве: подробности и видео

В Киеве после репетиции парада ко Дню Независимости Украины зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра Astart.

Соответствующее видео обнародовал журналист и блогер Всеволод Филимоненко на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как комплекс ПВО не успел сманеврировать на повороте и въехал в угол здания, (чтобы посмотреть ролик, проскрольте страницу до конца).

"Система "Бук"протаранила офисный центр в Киеве! В метре украинскую армию приветствовали десятки людей", – подписал видео Филимоненко.

Виктор Мамешин / Facebook

Он пояснил, что это произошло по адресу Ярославская, 58. Зрители отошли подальше, не зная, вооружена ли установка боевыми ракетами.

Журналист предположил, что водитель потерял управление. Позже военный объяснил, что снаряды не были боевыми. В результате происшествия никто не пострадал.

Сергей Лещенко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк рассказал, что во время парада в День Независимости возможны провокации со стороны России. На мероприятии будут продемонстрированы новейшие виды вооружения ВСУ.