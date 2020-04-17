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17 апреля • обновлено в 16:07
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Радиация в зоне ЧАЭС после пожаров: Кличко сообщил о ситуации

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Радиационный фон в Чернобыльской зоне отчуждения после пожаров по состоянию на 17 апреля – ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он посетил зону отчуждения и пообщался со спасателями (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера вечером (16 апреля. – Ред.) городом пронеслась сначала песчаная буря, а затем опустился смог. Было много различной информации и комментариев относительно новых пожаров в Чернобыльской зоне, относительно повышения радиационного фона в столице. Ночью мыть улицы выехали спецавто "Киевавтодора". В связи с задымленностью в городе в эти дни мы увеличиваем маршруты и количество моющей техники на улицах Киева", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Он отметил, что в Чернобыльской зоне по состоянию на утро 17 апреля пожары, возникшие там днем ранее, потушили, остались тлеть только некоторые участки.

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

"Там продолжают работать пожарно-спасательные бригады. В частности, и из нашего города. Специалисты мониторят ситуацию, авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов", – добавил Кличко.

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Мэр столицы подчеркнул, что, по выводам спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и в Киевской и Житомирской областях. Также загорелся торф в Голосеевском районе Киева.

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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