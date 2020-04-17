Радиация в зоне ЧАЭС после пожаров: Кличко сообщил о ситуации

Радиационный фон в Чернобыльской зоне отчуждения после пожаров по состоянию на 17 апреля – ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он посетил зону отчуждения и пообщался со спасателями (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Вчера вечером (16 апреля. – Ред.) городом пронеслась сначала песчаная буря, а затем опустился смог. Было много различной информации и комментариев относительно новых пожаров в Чернобыльской зоне, относительно повышения радиационного фона в столице. Ночью мыть улицы выехали спецавто "Киевавтодора". В связи с задымленностью в городе в эти дни мы увеличиваем маршруты и количество моющей техники на улицах Киева", – подчеркнул Кличко.
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Он отметил, что в Чернобыльской зоне по состоянию на утро 17 апреля пожары, возникшие там днем ранее, потушили, остались тлеть только некоторые участки.
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
"Там продолжают работать пожарно-спасательные бригады. В частности, и из нашего города. Специалисты мониторят ситуацию, авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов", – добавил Кличко.
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Мэр столицы подчеркнул, что, по выводам спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и в Киевской и Житомирской областях. Также загорелся торф в Голосеевском районе Киева.
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Кличко рассказал о радиации в зоне ЧАЭС после пожаров
kiev.klichko.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
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