Радиация в Киеве: появились первые подробности и фото с места ЧП

Повышенный уровень радиации в Киеве обнаружили в отдельном одноэтажном здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины. Как оказалось, "фонит" часть помещений

Журналисты OBOZREVATEL побывали на месте происшествия и пообщались с сотрудниками учреждения.

Как рассказал нам начальник отдела радиационного-экологического контроля Валерий Гирий, повышенный гамма-фон обнаружили еще 24 октября.

Радиация в Киеве

Обнаружили источник радиации в помещении здания с ленточным фундаментом, где расположены лабораторные и хозяйственные помещения.

"Произошло это, можно сказать, случайно. Предстоял семинар радиологов и нужно было делать доклад. Один из сотрудников взял с собой дозиметр, включил и засек повышенный гамма-фон. Мы потом сделали повторные замеры, они составили несколько сот микрорентген. Источник точечный. С расстоянием активность резко падала", - рассказал он.

Радиация в Киеве

Радиация в Киеве

То самое здание, в котором обнаружили повышенный уровень радиации

То самое здание, в котором обнаружили повышенный уровень радиации

По словам Валерия Гирия, "выброса" радиации за пределы здания, как об этом сообщают в соцсетях, не было. Источник повышения радиационного фона, по его мнению, может быть внутри фундамента.

Радиация в Киеве

Радиация в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, на проспекте Науки был зафиксирован выброс радиации в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории.

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