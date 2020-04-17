Киев стал самым загрязненным в мире: как проверить уровень радиации онлайн

Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.

Под сомнение поставили также уровень радиации в столице. Однако последний каждый житель столицы может проверить онлайн на сайте Института геохимии окружающей среды НАН Украины.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты, в Чернобыльской зоне уровень радиации заметно превышает норму. В Киеве же показатели сохраняются в пределах допустимых значений. Радиация в столице составляет в среднем 0,099-0,13, тогда как беспокоится стоит после 0,2.

Уровень радиации в Чернобыльской зоне и Киеве Скриншот

Напомним, Киев в четверг, 16 апреля, стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Радиация в Киеве из-за пожара в Чернобыле: проверить онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Корогод 16 апреля снова вспыхнул пожар, который 14 апреля удалось потушить.

Позже стало известно, что в регионе произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления. Ликвидации огня мешает сильный ветер.