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30 октября • обновлено в 14:36
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Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

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Верховная Рада Украины переименовала город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) в Переяслав.

Соответствующее постановление №2175 поддержали 267 народных депутатов на заседании 30 октября.

Согласно с текстом пояснительной записки, переименование было инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу его исторического названия – Переяслав. Это одобрил и Киевский областной совет.

Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

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Переяслав-Хмельницкий – город областного значения, который находится на юго-востоке области. По состоянию на октябрь 2019 году в населенном пункте проживает 27391 житель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во вторник, 25 июня, Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

  • Окружной административный суд (ОАС) объяснил причину отмены переименования.

  • Шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрел апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании. В помещении произошла жестокая драка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Ш. Олег
Ш. Олег
Эээ… Боюсь спросить… А как же город Хмельницкий? :)
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0
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А Украину в Русь когда переименуют?
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Ну теперь заживут)))
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