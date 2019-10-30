Верховная Рада Украины переименовала город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) в Переяслав.
Соответствующее постановление №2175 поддержали 267 народных депутатов на заседании 30 октября.
Согласно с текстом пояснительной записки, переименование было инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу его исторического названия – Переяслав. Это одобрил и Киевский областной совет.
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Переяслав-Хмельницкий – город областного значения, который находится на юго-востоке области. По состоянию на октябрь 2019 году в населенном пункте проживает 27391 житель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 25 июня, Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Окружной административный суд (ОАС) объяснил причину отмены переименования.
Шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрел апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании. В помещении произошла жестокая драка.
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