Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в помещение Верховной Рады Украины в Киеве, чтобы провести все необходимые мероприятия из-за подтверждения заболевания коронавирусом у народного депутата Сергея Шахова.
Сам мужчина, по состоянию на 18 марта, находился на самоизоляции, написала пресс-служба Аппарата ВРУ на своем сайте.
Там отметили, что медики начали проведение всех необходимых исследований и эпидемическое расследование.
Работники МЗ прибыли в Раду из-за выявления у нардепа коронавируса. Иллюстрация
"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Шаховым, для проведения необходимых тестов", – говорится в сообщении.
Также будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие мужчина.
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